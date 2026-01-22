الجولة 17: النادي الإفريقي 3-0 النجم الساحلي، النادي الإفريقي ينضم إلى الترجي في صدارة الترتيب

بعد ظهر اليوم الخميس بملعب رادس، فاز النادي الإفريقي على النجم الساحلي (3-0) في الجولة الرابعة من مباريات الجولة 17.
وفيما يلي جدول المباريات الأخيرة:
الجمعة 23 جتنفي
نجم المتلوي – مستقبل سليمان
اتحاد بن قردان – مستقبل المرسى
شبيبة العمران – الترجي الجرجيسي
النتائج المسجلة
الاثنين 19 جانفي
الاتحاد المنستيري 2–1 الترجي الرياضي التونسي
الثلاثاء 20 جانفي
الشبيبة القيروانية 0–1 الملعب التونسي
الأربعاء 21 جانفي
مستقبل قابس 1 – 0 الأولمبي الباجي
النادي الصفاقسي 4–0 النادي البنزرتي
الترتيب المؤقت
1- الترجي الرياضي التونسي 37 نقطة (+24)
2- النادي الإفريقي 37 نقطة (+16)
3- الملعب التونسي 34 نقطة
4- النادي الصفاقسي 32 نقطة
5- الاتحاد المنستيري 30 نقطة
6- الترجي الجرجيسي 24 نقطة (+2)
7- نجم المتلوي 24 نقطة (+1)
8- النجم الساحلي 22 نقطة
9- مستقبل المرسى 19 نقطة
10- اتحاد بن قردان 19 نقطة
11- النادي البنزرتي 17 نقطة
12- شبيبة العمران 16 نقطة
13- شبيبة القيروان 14 نقطة
14- مستقبل قابس 12 النقاط (-14)
15- مستقبل سليمان 12 نقطة (-8)
16- الأولمبي الباجي 12 نقطة (-20)
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب