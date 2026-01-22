الجولة 17: النادي الإفريقي 3-0 النجم الساحلي، النادي الإفريقي ينضم إلى الترجي في صدارة الترتيب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد ظهر اليوم الخميس بملعب رادس، فاز النادي الإفريقي على النجم الساحلي (3-0) في الجولة الرابعة من مباريات الجولة 17.

وفيما يلي جدول المباريات الأخيرة:

الجمعة 23 جتنفي

نجم المتلوي – مستقبل سليمان

اتحاد بن قردان – مستقبل المرسى

شبيبة العمران – الترجي الجرجيسي

النتائج المسجلة

الاثنين 19 جانفي

الاتحاد المنستيري 2–1 الترجي الرياضي التونسي

الثلاثاء 20 جانفي

الشبيبة القيروانية 0–1 الملعب التونسي

الأربعاء 21 جانفي

مستقبل قابس 1 – 0 الأولمبي الباجي

النادي الصفاقسي 4–0 النادي البنزرتي

الترتيب المؤقت

1- الترجي الرياضي التونسي 37 نقطة (+24)

2- النادي الإفريقي 37 نقطة (+16)

3- الملعب التونسي 34 نقطة

4- النادي الصفاقسي 32 نقطة

5- الاتحاد المنستيري 30 نقطة

6- الترجي الجرجيسي 24 نقطة (+2)

7- نجم المتلوي 24 نقطة (+1)

8- النجم الساحلي 22 نقطة

9- مستقبل المرسى 19 نقطة

10- اتحاد بن قردان 19 نقطة

11- النادي البنزرتي 17 نقطة

12- شبيبة العمران 16 نقطة

13- شبيبة القيروان 14 نقطة

14- مستقبل قابس 12 النقاط (-14)

15- مستقبل سليمان 12 نقطة (-8)

16- الأولمبي الباجي 12 نقطة (-20)

