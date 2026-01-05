الجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة في جنوب و شرق لبنان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، غارات عنيفة استهدفت مبان عدة في 4 قرى بجنوب و شرق لبنان.

الغارات الإسرائيلية استهدفت مبنين في بلدتي عين التينة والمنارة في البقاع الغربي شرق لبنان.

و استهدفت غارات أخرى مبنى في بلدة أنان في قضاء جزين جنوب البلاد، و مبنى آخر ببلدة كفرحتى في قضاء صيدا جنوب لبنان.

و زعم الجيش الإسرائيلي أنه نفذ هذا الهجوم، ردا على “الانتهاكات المستمرة لتفاهمات وقف إطلاق النار”، مدعيا أنه ضرب أهدافا تابعة لحزب الله وحماس في لبنان.

