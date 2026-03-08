Français
Anglais
العربية
الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مقاتلات إيرانية من طراز “إف-14” بمطار أصفهان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه نفذ سلسلة من الضربات الجوية العنيفة استهدفت مواقع حيوية واستراتيجية في عمق العاصمة الإيرانية طهران، وأوضح في بيان أن الغارات الجوية استهدفت مجمعات في مطار أصفهان وسط إيران، وقال :”إنها كانت تخزن فيها طائرات مقاتلة من طراز إف- 14″، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

و أضاف أن هذه الضربات تأتي بعد يومين من تدمير 15 طائرة في مطار مهرآباد في طهران، وذلك في إطار ما وصفه بـ”جهود توسيع وتعميق التفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء الإيرانية”.

و شنت الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير الماضي سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

و ردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ”رد غير مسبوق”، وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

و جاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فيفري الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

