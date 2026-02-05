الجيش الفرنسي البحري يُصادر 4.2 أطنان من الكوكايين في بولينيزيا الفرنسية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد مكتب المفوض السامي لإقليم بولينيزيا الفرنسية في بيان رسمي صحة المعلومات التي نقلتها قناة TNTV المحلية، والتي تفيد بأن البحرية الفرنسية صادرت 4.249 طن من الكوكايين على متن سفينة.

وأوضح الجيش أن السفينة التي تم اعتراضها، القادمة من أمريكا الوسطى، كانت تحمل 174 حزمة من الكوكايين، وكانت تُصرح بأنها متجهة نحو جنوب أفريقيا. وقد تم تدمير المخدرات في عرض البحر، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبولينيزيا الفرنسية ومحمية البحر التابعة لها.

وأشار مكتب المفوض السامي إلى أنه «بالتنسيق مع نيابة بابيتي ووفقاً للممارسات المعمول بها في القانون الدولي، استأنفت السفينة وطاقمها الإبحار».

ولم تتخذ النيابة أي إجراءات قضائية لتجنب تحميل محكمة بابيتي، عاصمة الإقليم الفرنسي، أعباءً إضافية نتيجة جرائم تهريب المخدرات التي لم تكن موجهة إلى جزر بولينيزيا.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



