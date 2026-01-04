Français
Anglais
العربية
الأخبار

الجيش الفينزويلي يعترف بنائبة مادورو رئيسة للبلاد

أعلن الجيش الفنزويلي اعترافه بنائبة الرئيس ديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة، وأمرت المحكمة العليا في فنزويلا، رودريغيز بتولي الرئاسة مؤقتا عقب اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو.

و قال وزير الدفاع الفنزويلي في بيان إن القوات المسلحة مستنفرة في أنحاء فنزويلا لضمان السيادة.

و أضاف أن عدداً كبيراً من الفريق الأمني للرئيس نيكولاس مادورو قُتل في العملية الأمريكية التي أفضت إلى اعتقاله و ترحيله إلى الولايات المتحدة حيث يواجه هناك تهماً أمريكية بتهريب المخدرات و دعم الإرهاب.

و أدان الوزير عملية القتل التي ارتكبتها الولايات المتحدة “بدم بارد” لفريق حراسة مادورو.

