الجيش اللبناني يعلن تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خُطّة نزع سلاح حزب الله

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، تحقيقه “أهداف المرحلة الأولى” من خطّة من خمس مراحل وضعها لنزع سلاح حزب الله من منطقة جنوب الليطاني.

وقال في بيان “يؤكّد الجيش أنّ خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض”.

وأوضح الجيش أنّ هذه المرحلة شملت “بسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي”.

