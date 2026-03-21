الجيش الملكي المغربي يتأهّل إلى نصف نهائي رابطة الأبطال الإفريقية

تمكّن الجيش الملكي المغربي من تحقيق المهمة بنجاح، حين عاد ببطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على بيراميدز المصري إيابا (1-2)، ضمن ربع نهائي المسابقة، علما أن لقاء الذهاب آل للتعادل (1-1).
و افتتح رضا سليم التسجيل للجيش الملكي في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة من زميله يوسفل الفحلي.
و أضاف محمد حريمات الهدف الثاني في الدقيقة 54 قبل أن يقلص فيستون مايلي الفارق لبيراميدز في الدقيقة 62 بضربة رأس.
و سيلاقي الجيش في الدّور المقبل الفريق المتأهّل من نهضة بركان المغربي و الهلال السوداني.
