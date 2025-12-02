الجيش الملكي مُهدّد بعقوبات صارمة عقب أحداث مباراة الأهلي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يترقب نادي الجيش الملكي المغربي قرارات صارمة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مواجهة الفريق أمام الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا، والتي تحوّلت إلى ليلة مليئة بالفوضى داخل ملعب مولاي الحسن بالرباط، وسط انفلات جماهيري خطير كاد يتسبب في كارثة حقيقية.

مباراة الأهلي و الجيش الملكي التي انتهت بالتعادل 1-1 لم تمر بهدوء، بل تحولت إلى مواجهة ملتهبة خارج المستطيل الأخضر بعدما قامت جماهير الفريق المغربي بإلقاء زجاجات المياه و آلة حادّة على لاعبي الأحمر طوال المباراة، و كانت أخطر تلك المقذوفات أداة حادّة استقرت في رأس محمود حسن تريزيغيه، ليُصاب بجرح سطحي وسط ذعر داخل أرض الملعب.

هذه المشاهد دفعت كاف للتحرك الفوري، حيث أعلن في بيان رسمي إحالة ملف المباراة بالكامل إلى لجنة الانضباط و فتح تحقيق عاجل يشمل تفاصيل الأحداث التي وثّقها مراقب المباراة و حكم الساحة.

و لم تكن مباراة الأهلي وحدها تحت المجهر، حيث أوضح كاف أنه فتح تحقيقًا موازيًا في أحداث مواجهة شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، في تأكيد على أن الاتحاد القاري يتجه لحسم هذه الظواهر بعقوبات حاسمة دون تهاون.

و بالعودة إلى لوائح كاف، خاصة المادة 151 من قانون الانضباط، فإن النادي المستضيف يُحمّل مسؤولية كاملة عن تأمين المباراة وضمان سلامة اللاعبين و الجماهير، ومنع دخول أي أدوات خطيرة إلى الملعب.

و تنص المادة صراحة على ضرورة:

تقييم درجة خطورة المباراة مسبقًا وإبلاغ كاف.

تطبيق قواعد السلامة قبل وأثناء وبعد اللقاء.

توفير الحماية الكاملة للفريق الضيف.

التفتيش الصارم للجماهير ومنع إدخال الأدوات الحادة و الليزر.

السيطرة على النظام داخل الملعب و محيطه.

كما تشير اللوائح بوضوح إلى مسؤولية الاتحادات الوطنية عن سلوك جماهيرها، خصوصًا عند رمي المقذوفات أو التسبب في توقف المباراة.

أما المادة 153، و هي الأكثر أهمية في هذا الملف، فهي تمنح كاف الحق في فرض عقوبات مالية و جماهيرية، قد تصل إلى :

حرمان النادي من استخدام ملعبه.

نقل مبارياته إلى ملعب محايد.

فرض غرامات مالية كبيرة وفق حجم المخالفات.

غرامة 50 ألف دولار و حرمان جماهيري.

و بحسب تقارير صحفية مغربية، حيث أوضحت صحيفة المنتخب أن الجيش الملكي ينتظر عقوبات قاسية، تبدأ بـ :

غرامة لا تقل عن 15 ألف دولار بسبب أعمال العنف.

غرامة بين 5 و 10 آلاف دولار بسبب الشماريخ.

إمكانية مضاعفة الغرامات إلى 50 ألف دولار وفق تقدير لجنة الانضباط.

كما تتجه المؤشرات بقوة إلى حرمان جماهير الجيش الملكي من حضور مباراتين على الأقل داخل ملعبه ، مع احتمالية زيادتها بحسب ما سيثبته تقرير مراقب المباراة.

المصادر أشارت أيضًا إلى أن لجنة الانضباط تنتظر خلال 48 ساعة التقريرين الرسميين للحكم و المراقب، قبل إعلان العقوبات النهائية، و التي تؤكد كل الدلائل أنها ستكون «مشددة وغير مسبوقة» في حق الفريق المغربي.

