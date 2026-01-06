Français
الأخبار

الحارس معز حسن يوقّع مع نادي ريد ستار الفرنسي

وقّع الحارس الدولي التونسي السابق معز حسن اليوم الثلاثاء 6 جانفي 2025 عقدًا رسميًا مع نادي ريد ستار الفرنسي، الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسية، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

و يملك معز حسن مسيرة كروية مميزة، حيث سبق له الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني التونسي، إلى جانب خوضه تجربة بارزة مع النادي الإفريقي وعدد من الأندية الأخرى.

و يُعوّل نادي ريد ستار على خبرة الحارس التونسي من أجل تعزيز الخط الخلفي.

