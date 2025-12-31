الحج 2026: إدراج قائمات الانتظار بداية من 2 جانفي وتعويض المتخلّفين عن الدفع

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن انطلاق عملية إدراج المترشحين للحج المدرجين حاليًا ضمن قائمات الانتظار بالقائمات النهائية لحجيج موسم 1447هـ / 2026م، وذلك بداية من يوم الجمعة 02 جانفي 2026.

وأوضحت الوزارة أن هذه العملية تندرج في إطار تعويض المترشحين الذين تخلّفوا عن خلاص معاليم الحج في الآجال المحددة، وسيتم الإدراج اعتمادًا على الأقدمية العامة وعدد الشغورات المتوفرة. وسيقع إعلام المعنيين بذلك عبر إرساليات قصيرة (SMS).

ويتعيّن على المترشحين المقبولين:

خلاص معاليم الحج بمكاتب البريد التونسي

إتمام إجراءات السفر بمقر شركة الخدمات الوطنية والإقامات الكائن بـ نهج بحيرة توركانا – المنطقة “ب” – عمارة جراد – ضفاف البحيرة (تونس)

وذلك في الفترة الممتدة من 06 جانفي 2026 إلى 20 جانفي 2026.

وأكدت الوزارة أن كل مترشح يتخلّف عن استكمال الإجراءات يُعتبر منسحبًا، وسيتم تعويضه آليًا من قائمات الانتظار.

ولمزيد الاستفسار، وضعت الوزارة على ذمة المواطنين الرقم الأخضر 80101863.

