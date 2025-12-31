Français
Anglais
العربية
الأخبار

الحج 2026: إدراج قائمات الانتظار بداية من 2 جانفي وتعويض المتخلّفين عن الدفع

الحج 2026: إدراج قائمات الانتظار بداية من 2 جانفي وتعويض المتخلّفين عن الدفع

أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن انطلاق عملية إدراج المترشحين للحج المدرجين حاليًا ضمن قائمات الانتظار بالقائمات النهائية لحجيج موسم 1447هـ / 2026م، وذلك بداية من يوم الجمعة 02 جانفي 2026.

وأوضحت الوزارة أن هذه العملية تندرج في إطار تعويض المترشحين الذين تخلّفوا عن خلاص معاليم الحج في الآجال المحددة، وسيتم الإدراج اعتمادًا على الأقدمية العامة وعدد الشغورات المتوفرة. وسيقع إعلام المعنيين بذلك عبر إرساليات قصيرة (SMS).

ويتعيّن على المترشحين المقبولين:

  • خلاص معاليم الحج بمكاتب البريد التونسي

  • إتمام إجراءات السفر بمقر شركة الخدمات الوطنية والإقامات الكائن بـ نهج بحيرة توركانا – المنطقة “ب” – عمارة جراد – ضفاف البحيرة (تونس)

وذلك في الفترة الممتدة من 06 جانفي 2026 إلى 20 جانفي 2026.
وأكدت الوزارة أن كل مترشح يتخلّف عن استكمال الإجراءات يُعتبر منسحبًا، وسيتم تعويضه آليًا من قائمات الانتظار.

ولمزيد الاستفسار، وضعت الوزارة على ذمة المواطنين الرقم الأخضر 80101863.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

1.2K
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟

444
الأخبار

بدايةً من 1 جانفي 2026 : إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة اقتصادية
415
أخر الأخبار

ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال و لماذا ندّدت عديد الدّول بهذا التّوجه..؟ فريد العليبي يكشف التفاصيل [فيديو]
364
أخر الأخبار

باجة: انقلاب شاحنة ثقيلة على الطريق السيّارة
336
أخر الأخبار

وزير التجارة : “أكرمنا الله بصابة زيتون وفيرة علينا استثمارها..وسنستبق العمل للسنة القادمة” (فيديو)
313
الأخبار

تمديد حالة الطوارئ بالبلاد التونسية لشهر إضافي
313
الأخبار

سامي الطرابلسي يُعلّق بخصوص الإنتقادات التي طالته إثر مباراة نيجيريا (فيديو)
311
اقتصاد وأعمال

ETC تفتح قاعة عرضها الجديدة في حمام- سوسة
299
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025 – سامي الطرابلسي: “ليست لدي أي مشاكل شخصية مع أي لاعب” (فيديو)
298
الأخبار

كان 2025: تم تعيينه لمباراة تونس–تنزانيا… نادالا وتاريخه مع التونسيين !

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى