الحج 2026 : تحديد آخر أجل لاستكمال الإجراءات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكدت وزارة الشؤون الدينية أن يوم 30 ديسمبر 2025 يمثل آخر أجل لاستكمال جميع إجراءات سفر الحجيج التونسيين لموسم حج 2026.

وأوضحت الوزارة أن الجزء الثاني من الإجراءات ما يزال جارياً حالياً عبر الشباك الموحد، الذي تم إحداثه بهدف متابعة الملفات واستكمال مختلف الشكليات الإدارية.

وبحسب معطيات من داخل الوزارة، فقد قام 6.372 حاجاً إلى حدّ الآن بدفع المعاليم المطلوبة عبر البريد التونسي، في حين نجح 3.144 حاجاً في استكمال كامل إجراءات السفر.

في المقابل، لا يزال 3.411 حاجاً لم يتمكنوا من استكمال عملية الدفع وإنهاء الإجراءات في الآجال القانونية.

ومع اختلاف المواعيد النهائية حسب الجهات، بين 20 و30 ديسمبر، شددت الوزارة على أن أي تأخير سيؤدي آلياً إلى تأجيل السفر أو فقدان الحق في أداء فريضة الحج.

ودعت وزارة الشؤون الدينية الأشخاص غير القادرين على استكمال الإجراءات أو تحمّل التكاليف إلى الانسحاب في الآجال القانونية، بما يتيح الفرصة للمترشحين المدرجين على قائمة الانتظار، ويساهم في ضمان حسن تنظيم موسم الحج.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



