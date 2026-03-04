الحرب ضد إيران: أمريكا إستخدمت 50 ألف جندي وحاملتي طائرات و200 طائرة مقاتلة و 2000 قنبلة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية “سنتكوم” حصيلة ما وصفته بأيام الحرب ضد إيران. ووفق البيانات، شارك في العمليات أكثر من 50 ألف جندي أمريكي، إلى جانب حاملتي طائرات و200 طائرة مقاتلة، كما جرى استخدام أكثر من 2000 قنبلة.

وتشير الأرقام إلى استهداف 2000 هدف إيراني، إضافة إلى ضرب 16 سفينة إيرانية، وتدمير غواصة واحدة. كما تضمنت الحصيلة مشاركة قاذفات استراتيجية من طراز B-1g وB-2 وB-52g، بما يعكس حجم القدرات الجوية والبحرية التي تم الزجّ بها في هذا التصعيد.

وتأتي هذه الأرقام في سياق توترات إقليمية متصاعدة تلقي بظلالها على أمن الملاحة في المنطقة وعلى الاستقرار السياسي والاقتصادي، وسط دعوات دولية لخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي.

