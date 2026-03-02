الحرب على إيران: آرام بالحاج يكشف التداعيات الاقتصادية الممكنة على تونس والعالم [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد اليوم الإثنين، 02 مارس 2026، أستاذ الاقتصاد آرام بالحاج في تصريح لتونس الرّقمية، أنّ تداعيات الحرب الإيرانية – الأمريكية، الاسرائيّلة واضحة على المستوى الاقتصادي و ذلك من خلال القفزة التي شهدتها أسعار النّفط خاصة، و ذلك في ظلّ الضبابية والمناخ المتعلّق بكلّ سلاسل توريد البترول.

و أوضح بالحاج أنّ الحديث عن حرب تشمل دول الخليج يعني بالضّرورة الحديث عن مضيق هرمز و قناة السويس و مضيق جبل طارق، و كلّ هذه المناطق هي سلاسل توريد يمرّ منها البترول لمختلف أنحاء العالم و من بينها تونس، و بالتالي فإنّه مع الاضطراب على مستوى سلاسل توزيع الطّاقة فمن المؤكّد وجود تداعيات، و حتى ان لم تشهد مسالك التوريد اشكالا فإنّه سيكون هناك تاثيرات على الأسعار العالميّة.

و أشار أستاذ الاقتصاد إلى أنّه من المتوقع حدوث أزمتين الازمة الاولى متعلّقة بالقنوات التي يتمّ اعتمادها لتوريد البترول، و الثانية في علاقة بأسعار النّفط في حدّ ذاته على المستوى العالمي، و بالتالي فإنّه إذا ما تحدّثنا عن التداعيات فيجب ايضا الأخذ بعين الاعتبار طول مدّة الحرب، فإن تمّ التوصل لحلّ دولي و انهاء هذه الحرب على سبيل المثال غدا فمن المتوقّع أن تعود أسعار النّفط إلى المستوى الذّي كانت عليه، و لكن إن طالت هذه الحرب، و هو الامر المرجّح، فإنّ أسعار برميل النفط قد تتجاوز الـ 80 دولارا و قد تصل حتى إلى حدود الـ 120 دولارا.

و قال بالحاج إن تأثيرات هذه الحرب ايضا سيحدّدها اتساع رقعتها الجغرافية، إذ انّها لن تقتصر على إيران من ناحية و الولايات المتحدة الامريكية و اسرائيل من ناحية اخرى، بل هي حاليا تشمل عددا آخر من الدّول منها قطر و البحرين و العراق، و ان تواصل الوضع هكذا فإنّ السيناريو سيكون خطيرا على الاقتصاد.

تأثيرات هذه الحرب على الإقتصاد التونسي:

و حول التأثيرات المباشرة للحرب الايرانية – الأمريكية، الاسرائلية على الاقتصاد التونسي، أفاد آرام بالحاج أنّ التأثير المباشر سيكون على كتلة الدّعم، حيث أنّه إذا ما تمّ تسجيل زيادة في كلفة النفّط فبالضرورة سيتمّ تسجيل زيادة أيضا في تكلفة الدّعم، هذا بالاضافة إلى انّ زيادة تكلفة النّفط سيكون لها تأثيرا على ميزانية الدّولة ما سينتج عنه عجزا مهما، و هذا سيكون التأثير المباشر…

أمّا بالنّسبة للتأثير الغير مباشر، فاعتبر استاذ الاقتصاد انّه سيكون على مستوى انكماش الاستثمارات، إذ أنّ المنطقة التي تشملها الحرب ستؤثّر بالضّرورة على مناخ الاستثمار و سيحدث انكماش و هذا بطبيعة الحال سيكون له تأثيرا على تونس بالرّغم من كونها في منأى عن الخليج، و بالتالي يوجد تأثرير لهذه الحرب على مستوييين الأول على مستوى ميزانية الدّولة و الثاني في علاقة بمناخ الاستثمار، وفق قول بالحاج.

الدّول المستفادة من هذه الحرب:

و اعتبر بالحاج أنّ هذه الحرب ستخدم عددا من الشّركات و الدّول و هي الشّركات المنتجة للنّفط و الدّول المصدّرة، إذ أنّ هذه الدّول و الشّركات أيضا ستحقق ارباحا مهمّة مع الزّيادة في أسعار البترول، و من بين هذه الدّول التي من الممكن ان تحقق ارباحا نجد مثلا الجزائر و المملكة العربية السعودية.

هذا و أضاف محدّث تونس الرّقمية أنّه ليس من الضروري أن يكون لارتفاع أسعار النّفط تداعيات إيجابية على الدّول التي تصدّر النفط، إذ أنّ المسألة تخضع لمناخ الحرب و انكماش الاستثمارات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



