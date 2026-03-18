الحرب على إيران: أي دور تلعبه الإشاعات والحرب النفسية في تطورات الميدان ؟ قراءة تحليلية لمختار بن نصر [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد اليوم الأربعاء، 18 مارس 2026، العميد مختار بن نصر في تصريح خاص لتونس الرّقمية أنّ الحرب النّفسية تعتبر جزءا من الحرب و هي تهدف أساسا إلى ضرب معنويات العدو و رفع معنويات الصديق.

و أوضح بن نصر أنّ ما تمت ملاحظته في كلّ الحروب هو الدّور الكبير للحرب النفسية في التأثير، و تتضمن البروباغندا و الاشاعة و قد تصل إلى حد اختلاق أشياء معيّنة و أحداث تدخل في جانب التخويف و الاثارة.

الحرب بين ايران و الولايات المتحدة الأمريكية و اسرائيل تمّ فيها تفعيل الحرب النفسية

و أشار إلى أنّ الحرب الجارية حاليا بين إيران و الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل، تمّ فيها تفعيل الحرب النفسية و ذلك أولا بالتكتم الشديد الذّي فرضته اسرائيل و أمريكا على كلّ الاضرار التي لحقت البنية التحتية و القوات و الأفراد، والأمر الأخر هو الاعلانات اليومية و البروباغندا التي يقوم بها الرّئيس الامريكي دونالد ترامب، و كأنه أصبح وكالة أنباء، يعلن كلّ يوم عن الخسائر التي تمّ الحاقها بإيران، وفق قول بن نصر.

و قال العميد المتقاعد من الجيش الوطني إنّ كل هذا يدخل في المغالطات و يدخل في ضرب الجانب المقابل نفسانيا، أي أنّ العدو عندما يقدّم أخبار مبالغ فيها عن الاصابات هو يضرب في الصميم معنويات الجنود، و لهذا السبب فإنّ الطّرف المقابل دائما ما يحاول نفي هذه الاخبار أو يقدّم تطمينات و حتى حقائق.

و لفت العميد مختار بن نصر إلى أنّه مع تطوّر وسائل النشر اليوم و تبادل المعلومة أصبح كلّ خبر غير مرفوق بصورة مشكوك فيه، و لكن ايضا الاشكال الاخر هو دخول الذّكاء الاصطناعي على الخطّ حيث اصبحت الصورة تشبه كثيرا الصورة الحقيقة و أحيانا تعوّضها ما أحدث خلطا كبيرا.

و تابع محدّث تونس الرقمية القول إنّ الحرب النفسية هي حرب معروفة و متداولة، وهي موجودة منذ عصور الجاهلية إذ كانت الحرب النفسية تسبق الحروب الميدانية لكونها تضرب في الصميم معنويات الخصم و تسهل على الصديق ربح المعركة و تصعّب على العدو تنظيم الصفوف.

الحروب النفسية و حرب الاشاعات هل لها تأثير على ردّات الفعل العسكرية فوق أرض الميدان:

و أوضح بن نصر أنّ تأثيرات الحرب النفسية على ردات الفعل المباشرة تتمثل خاصة في تأثيرها على الجنود و على الآداء و لكن عادة يتمّ الرّد عليها بخطاب آخر تطميني لرفع المعنويات، و لذلك في بعض الاحيان تتم ملاحظة نزول قادة عسكريين أو سياسيين للميدان مع الجند لرفع المعنويات و للتأكيد أنّ الجبهة دائما متماسكة.

الحرب النفسية قد تعطي نتيجة عكسية:

و عن المبالغة في نشر الاشاعات و المغالطات، اعتبر المتحدّث أنّه اليوم أصبحت الصورة تنتشر في وقت وجيز، وبالتالي تفقد الجهة المعنية المصدقيّة، الامر الذّي قد يشكّل خطرا كبيرا لأنّ الحرب النفسية قد تعطي نتيجة عكسية إذا ما تمّ فقدان الثقة من قبل المروّج للمعلومة أو للفكرة أو للخبر.

و شدّد بن نصر على كون هذا الامر تحتاط منه القوات العسكرية بشكل كبير و ذللك لكون الحرب النفسية هي أنّ تعطي معلومات دون أن تفقد الثقة و إذا ما فقدت الثقة يعني تصبح كلّ الاخبار و ما يتمّ تداوله غير ذات مصدقية و حتى الصديق يصبح لا يأخذ بعين الاعتبار التطمينات القادمة من السلطة.

و أضاف بن نصر أنّ الحرب النفسية فيها من التقنيات و الفنيات و طرق العمل و التدريب للطواقم التي تقوم بنشر المعلومات و الاشاعات بشكل يجعله قريبة جدا من التصديق و بعيدة كلّ البعد عن فقدان الثقة لأنه من الممكن ان تتسبب في نتيجة عكسية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



