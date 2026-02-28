Français
الحرب على إيران : ترامب يعلن وفاة الزعيم الإيراني علي خامنئي !

الحرب على إيران : ترامب يعلن وفاة الزعيم الإيراني علي خامنئي !

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” وفاة الزعيم الإيراني علي خامنئي.

وأكد: “هذه هي الفرصة الأكبر للشعب الإيراني لاستعادة وطنه”.
وفيما يلي نص التدوينة :”خامنئي، أحد أكثر الشخصيات شرًا في التاريخ، قد مات. هذا ليس عدلًا للشعب الإيراني فحسب، بل لجميع الأمريكيين العظماء، ولجميع ضحايا خامنئي وعصابته من المجرمين المتعطشين للدماء من مختلف أنحاء العالم. لم يستطع الإفلات من أجهزة استخباراتنا وأنظمة التتبع المتطورة للغاية، وبالتعاون الوثيق مع إسرائيل، لم يكن بوسعه، هو أو القادة الآخرون الذين قُتلوا معه، فعل أي شيء. هذه هي الفرصة الأكبر للشعب الإيراني لاستعادة وطنه. نسمع أن العديد من عناصر الحرس الثوري الإيراني والجيش وقوات الأمن والشرطة الأخرى لم يعودوا يرغبون في القتال، ويسعون للحصول على حصانة منا. وكما قلت الليلة الماضية: “الآن يمكنهم الحصول على الحصانة، ولاحقًا لن ينالوا إلا الموت!” نأمل أن يندمج الحرس الثوري والشرطة سلميًا مع الوطنيين الإيرانيين، وأن يعملوا معًا كفريق واحد لإعادة البلاد إلى عظمتها التي تستحقها. ينبغي أن تبدأ هذه العملية قريبًا، إذ لم يقتصر الأمر على وفاة خامنئي، بل دُمِّرت البلاد تدميرًا شاملًا، بل وكادت تُباد، في يوم واحد فقط. ومع ذلك، سيستمر القصف المكثف والدقيق دون انقطاع طوال الأسبوع، أو طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق هدفنا المتمثل في إحلال السلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بل وفي العالم أجمع!
شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر”.

