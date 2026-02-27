الحرب في أوكرانيا: عقوبات جديدة ضد روسيا (سفارة أوكرانيا في تونس)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقوبات جديدة ضد روسيا

في 24 فيفري، فرضت بريطانيا حزمة واسعة من 300 عقوبة جديدة، استهدفت بالأساس قطاع الطاقة الروسي. وتُعد هذه أكبر حزمة عقوبات بريطانية منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. كما أعلنت كندا وأستراليا ونيوزيلندا عن حزم عقوبات مماثلة.

وتركّز العقوبات البريطانية بشكل خاص على شركة «ترانس نفط» (Transneft) التي تؤمّن نقل أكثر من 80% من صادرات النفط الروسي. كما تستهدف شبكة المتاجرة غير القانونية بالنفط الروسي، إضافة إلى المشغّلين وسفن «أسطول الظل».

وترحّب أوكرانيا بهذا القرار، معتبرةً أنه خطوة مهمة لإضعاف قدرة روسيا على مواصلة تمويل الحرب. وترى كييف أن زيادة الضغط عبر العقوبات وسيلة فعّالة لدفع موسكو إلى وقف الحرب وتحقيق سلام عادل لأوكرانيا.

دعم دولي لأوكرانيا

تزامنا مع الذكرى الرابعة لبدء الغزو الشامل، أعلن شركاء أوكرانيا عن حزم مساعدات جديدة وعقوبات إضافية ضد روسيا. وستتلقى أوكرانيا 920 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للمساعدة على استقرار منظومة الطاقة.

كما أعلنت دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق عن مساعدات دفاعية لأوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار يورو. وأعلنت بريطانيا وكندا ونيوزيلندا وكرواتيا بدورها حزم مساعدات عسكرية وإنسانية. إضافة إلى ذلك، أعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا عن حزم عقوبات صارمة جديدة، استهدفت أساسا قطاع النفط والغاز في الدولة المعتدية.

وتؤكد هذه الخطوات، وفق الرواية الأوكرانية، أن كييف تملك شركاء موثوقين مستعدين لدعمها طالما كان ذلك ضروريا. كما تعتبر أوكرانيا أن الروايات الروسية التي تزعم أن الشركاء “سئموا” دعم أوكرانيا هي ادعاءات لا أساس لها وتدحضها الوقائع.

مقاطعة الألعاب البارالمبية

قررت اللجنة البارالمبية الدولية السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة تحت الرموز الوطنية. وفي المقابل، تتزايد الدول التي تنضم رسميا إلى مقاطعة حفل افتتاح الألعاب البارالمبية لسنة 2026.

وتصف أوكرانيا هذا القرار بأنه “مخزٍ” ويخدم الدعاية الروسية، معتبرة أنه لا توجد مبررات لاتخاذه في ظل استمرار الحرب على أوكرانيا. كما تشير إلى أن اللجنة البارالمبية الوطنية الروسية تروّج علنا لأنشطتها في شبه جزيرة القرم المحتلة، وهو ما تراه مخالفا للقانون الدولي.

وتؤكد أوكرانيا أن المعتدي لا ينبغي أن يتلقى أي تشجيع، وأن “تطبيع” الحرب ضد أوكرانيا لا يؤدي إلا إلى تشجيع روسيا على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب.

