الحرب في أوكرانيا: فشل إرهاب الشتاء الروسي (سفارة أوكرانيا في تونس)

الحرب في أوكرانيا: فشل إرهاب الشتاء الروسي
(سفارة أوكرانيا في تونس)

فشل إرهاب الشتاء الروسي

• على مدى أكثر من ثلاثة أشهر من الشتاء، أطلقت روسيا على أوكرانيا أكثر من 14,670 قنبلة جوية موجّهة، و738 صاروخًا من أنواع مختلفة، ونحو 19 ألف طائرة مسيّرة هجومية. وقد حاولت الدولة المعتدية تنفيذ سيناريو “تجميد” الأوكرانيين، لكنها فشلت في ذلك.

• تمثلت الخطة الإجرامية لروسيا في تدمير منظومة الطاقة الأوكرانية خلال فترة برد غير اعتيادية بلغت فيها درجات الحرارة نحو 25 درجة تحت الصفر، والتسبب في كارثة إنسانية داخل أوكرانيا. كما سعت روسيا إلى تقويض إرادة الشعب الأوكراني في المقاومة، وإجبار أوكرانيا على قبول الإنذارات الروسية، وإضعاف اقتصادها، وإثارة حالة من عدم الاستقرار الداخلي.

• وقد شاهد العالم مرة أخرى الصمود الاستثنائي للأوكرانيين، الذين فشل المعتدي في كسر إرادتهم عبر انقطاع الكهرباء والبرد والدعاية. وقد جرى توثيق الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وهي جرائم سيُحاسَب عليها المعتدي حتمًا.

العزلة الاقتصادية للمعتدي

• في عام 2025، تراجع حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وروسيا إلى أدنى مستوى تاريخي. ومنذ اندلاع الحرب الشاملة، انخفضت التجارة المتبادلة بين الجانبين بأكثر من 80%، مع اتجاه واضح نحو مزيد من التراجع.

• وإلى جانب عائدات التجارة، خسرت روسيا أيضًا إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الأوروبية والاستثمارات والبنية التحتية المالية التي تحتاجها بشكل حاسم من أجل التحديث والتنمية على المدى الطويل. ويعمّق ذلك الأزمة البنيوية داخل روسيا، وهي أزمة لم يعد بالإمكان إخفاؤها خلف الخطابات الدعائية بشأن “عدم نضوب” الموارد الروسية.

مواجهة أسطول الظل الروسي

• في الأول من مارس، فرضت بلجيكا سيطرتها على ناقلة نفط غير قانونية تابعة لأسطول الظل الروسي بالقرب من سواحلها. وترحب أوكرانيا بهذه الخطوة الحاسمة والمشروعة التي أقدمت عليها بلجيكا، وكذلك بالدعم الذي قدمته فرنسا وشركاء من مجموعة السبع ودول الشمال الأوروبي ودول البلطيق للعملية. ويساعد أسطول الظل روسيا على جني عائدات من صادرات نفط غير قانونية لمواصلة تمويل الحرب ضد أوكرانيا.

• إن احتجاز سفن أسطول الظل إجراء مبرر ومشروع بالكامل، ويمثل دعمًا ملموسًا لأوكرانيا. فالإجراءات الحاسمة ضد هذا الأسطول يمكن أن تحرم روسيا من الموارد التي تتيح لها مواصلة الحرب. وتدعو أوكرانيا جميع شركائها إلى دعم السلام ليس فقط عبر العقوبات، بل أيضًا عبر إظهار القوة.

 

