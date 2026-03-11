الحرب في الشرق الأوسط تسببت في خسائر لقطاع السياحة في المنطقة تبلغ نحو 600 مليون دولار يوميا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يقدّر المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، في بيان نُشر اليوم، أن تصاعد النزاع في إيران بدأ بالفعل يؤثر في قطاع السفر والسياحة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، حيث يُقدَّر حجم الخسائر بما لا يقل عن 600 مليون دولار يوميًا من إنفاق الزوار الدوليين، في ظل اضطرابات حركة الطيران، وتراجع ثقة المسافرين، وصعوبات الربط الجوي الإقليمي، وهو ما يضغط على الطلب.

وأوضح المجلس أن منطقة الشرق الأوسط تؤدي دورًا محوريًا في حركة النقل العالمية، إذ تمثل 5 بالمائة من إجمالي الوافدين الدوليين و14 بالمائة من حركة العبور الدولي على مستوى العالم.

وأضاف المجلس العالمي للسفر والسياحة: «إن أي اضطراب في هذه المنطقة ينعكس على الطلب عالميًا، ويؤثر في المطارات والرحلات الجوية، والفنادق، وشركات تأجير السيارات، إضافة إلى شركات الرحلات البحرية».

كما شهدت أبرز مراكز النقل الجوي في المنطقة، ولا سيما دبي وأبوظبي والدوحة والبحرين، التي تستقبل عادة نحو 526 ألف مسافر يوميًا، إغلاقات واضطرابات تشغيلية مع تصاعد حدة النزاع، ما أثّر بشكل كبير في حركة الربط الجوي الإقليمي والعالمي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



