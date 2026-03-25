الحرب في الشرق الأوسط: تونس تتحرّك لحماية أكثر من 150 ألف تونسي بالخليج

خصصت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي التابعة لمجلس الجهات والأقاليم، خلال جلسة عقدتها امس الثلاثاء، للاستماع إلى ممثلي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك للوقوف على وضعية الجالية التونسية بدول الخليج العربي والشرق الأوسط في ظل الحرب الدائرة بالمنطقة.

إجراءات عاجلة وخطط إجلاء

وخلال الجلسة، أكد المدير العام للهجرة والتونسيين بالخارج والمدير العام للشؤون القنصلية بالنيابة، صلاح الصالحي، أن الدولة التونسية اتخذت جملة من التدابير الاستباقية لمواكبة التطورات الراهنة.

وأوضح أنه تم إحداث خلية متابعة على مستوى الإدارة العامة للشؤون القنصلية، إلى جانب إعداد خطط طوارئ وإجلاء، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس الجهات والأقاليم.

وفي هذا الإطار، تم إجلاء 172 معتمرا من البقاع المقدسة، إضافة إلى طلب تأجيل الامتحانات لفائدة التلاميذ التونسيين المقيمين بالأردن.

كما تم تأمين نقل 17 تونسيا من الأراضي الإيرانية إلى تونس عبر تركيا، إلى جانب تنظيم عودة تلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة العالقين بالكويت، عبر مسار جدة – تونس.

وشملت الإجراءات أيضا تأمين عودة عدد من التونسيين المقيمين في لبنان عبر الأردن، حيث تكفّل ديوان التونسيين بالخارج بتذاكر سفرهم، فضلا عن نقل بعضهم إلى مناطق آمنة.

أكثر من 150 ألف تونسي بالخليج

وبيّن ممثلو وزارة الشؤون الخارجية أن عدد أفراد الجالية التونسية بدول الخليج العربي يفوق 150 ألف شخص، تتراوح أعمار غالبيتهم بين 35 و45 سنة.

كما أعلنوا عن إطلاق خط أخضر خلال الأسبوع المقبل، يهدف إلى تلقي استفسارات ومتابعة أوضاع التونسيين المقيمين بدول الخليج وبقية دول الشرق الأوسط.

انتقادات نيابية وتوصيات بالتحديث الرقمي

وفي تفاعلهم مع المعطيات المقدّمة، أشار عدد من النواب إلى تواصل ارتفاع تكاليف تذاكر السفر في بعض الدول، إلى جانب صعوبات في التواصل بين الجالية التونسية والقنصليات والبعثات الدبلوماسية، خاصة في سلطنة عمان.

كما شددت عدة تدخلات على ضرورة تسريع رقمنة الخدمات القنصلية وتطوير آليات التواصل مع المواطنين بالخارج، بما يضمن نجاعة أكبر في إدارة الأزمات.

مشروع منصة رقمية للتواصل وإدارة الأزمات

وفي هذا السياق، كشف ممثلو وزارة الشؤون الخارجية عن وجود مشروع رقمي قيد الإعداد، يتمثل في إنشاء منصة تفاعلية تربط بين أفراد الجالية والإدارة.

وتهدف هذه المنصة إلى توفير الإجابات والتوضيحات اللازمة، خاصة في ظل الأوضاع الحالية، بما يعزز التواصل ويُحسن إدارة الأزمات.

أما بخصوص ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، فأوضحوا أن ذلك يعود أساسا إلى الارتفاع المتواصل في أسعار النفط، إضافة إلى غياب رحلات مباشرة للناقلة الوطنية من دول الخليج العربي إلى تونس.

