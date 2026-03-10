Français
الأخبار

الحرس الثوري الإيراني: أي دولة عربية أو أوروبية تطرد سفراء إسرائيل وأمريكا ستتمتع بحرية المرور عبر مضيق هرمز

قال الحرس الثوري الإيراني أن أي دولة عربية أو أوروبية تطرد سفراء إسرائيل وأمريكا من أراضيها ستتمتع ابتداءً من الغد بكامل السلطة والحرية في المرور عبر مضيق هرمز

وقال الحرس الثوري الإيراني إما أن يكون الأمن للجميع أو ينعدم الأمن للجميع وإن ادعاءات ترمب بالقضاء على قوة إيران كاذبة وترمي للتهرب من ضغط الحرب، مضيفا أن ترمب يسعى لخداع الرأي العام والهروب من ضغط الحرب نتيجة هزائم الجيش الأمريكي.

وأوضح الحرس الثوري الإيرانيأن ترمب يزعم عبور سفن مضيق هرمز بينما ابتعدت السفن الأمريكية لأكثر من 1000كم خشية استهدافها.

 

تعليقات

