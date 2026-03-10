الحرس الثوري الإيراني: أي دولة عربية أو أوروبية تطرد سفراء إسرائيل وأمريكا ستتمتع بحرية المرور عبر مضيق هرمز

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال الحرس الثوري الإيراني أن أي دولة عربية أو أوروبية تطرد سفراء إسرائيل وأمريكا من أراضيها ستتمتع ابتداءً من الغد بكامل السلطة والحرية في المرور عبر مضيق هرمز

وقال الحرس الثوري الإيراني إما أن يكون الأمن للجميع أو ينعدم الأمن للجميع وإن ادعاءات ترمب بالقضاء على قوة إيران كاذبة وترمي للتهرب من ضغط الحرب، مضيفا أن ترمب يسعى لخداع الرأي العام والهروب من ضغط الحرب نتيجة هزائم الجيش الأمريكي.

وأوضح الحرس الثوري الإيرانيأن ترمب يزعم عبور سفن مضيق هرمز بينما ابتعدت السفن الأمريكية لأكثر من 1000كم خشية استهدافها.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



