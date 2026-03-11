الحرس الثوري الإيراني: الموجة الـ37 من الصواريخ انطلقت وستستمر نحو 3 ساعات

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الموجة السابعة والثلاثين من عملية «الوعد الصادق 4»، التي أطلقها قبل قليل، استهدفت قواعد في أربيل إلى جانب الأسطول الأمريكي الخامس، مشيرًا إلى أن وابل الصواريخ مرشح للاستمرار لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير ستة صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وأعلنت مواقع إعلامية إسرائيلية سقوط صاروخ أو شظايا قرب مستشفى وقاعدة عسكرية وسط إسرائيل.