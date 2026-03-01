الحرس الثوري الإيراني : حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” فرّت من موقع مهامها بعد إستهدافها ب4 صواريخ كروز

أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم الأحد، أنه بدأ الموجة التاسعة من عمليات “الوعد الصادق 4” ضد أهداف في كافة أنحاء إسرائيل وأهداف أمريكية في المنطقة.

و قال الحرس الثوري في بيان له: “تم استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” بـ 4 صواريخ كروز”، متابعا: “في أعقاب الهجوم، فرّت حاملة الطائرات الأمريكية من موقع انتشار مهامها باتجاه جنوب شرق المحيط الهندي”.

و أكد الحرس الثوري أنه “تم تدمير رادار منظومة “ثاد” (THAAD) التابع لشبكة الدفاع المضاد للصواريخ للكيان الصهيوني في منطقة “الرويس بالإمارات” بشكل كامل، إثر إصابته بصاروخ نقطوي (دقيق) تابع للقوة الجوية و الفضائية للحرس الثوري”.

و أردف : “تعرضت سفينة دعم و تزويد بالوقود تابعة للمجموعة البحرية الأمريكية للقصف بأنظمة الصواريخ و الطائرات المسيرة على عمق 700 كيلومتر من ساحل “تشابهار”، مما أدى إلى تعطيلها و خروجها من دائرة العمليات”.

و أختتم قائلا : “لا تزال المنظومات الصاروخية المتقدمة و المضادة للقطع البحرية التابعة للحرس الثوري تطارد الأسطول البحري الأمريكي في المنطقة”.