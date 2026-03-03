Français
الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق 4 صواريخ على حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن”

الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق 4 صواريخ على حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن”

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية أطلقت أربعة صواريخ كروز باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن”، في تطور جديد يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وأوضح الحرس الثوري، في بيان منسوب إليه، أن العملية نُفذت من قبل وحداته البحرية، مشيرا إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية كانت على بعد يتراوح بين 250 و300 كيلومتر من ميناء تشابهار الواقع جنوب شرق إيران، عند تنفيذ الهجوم.

ولم تصدر إلى حدّ الآن أي تأكيدات مستقلة بشأن هذه المعطيات، كما لم تعلن السلطات الأمريكية رسميا عن وقوع أضرار أو خسائر محتملة جراء هذا التطور.

وتُعدّ حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” من أبرز القطع البحرية في الأسطول الأمريكي، وغالبا ما يتم نشرها في المناطق الاستراتيجية، خاصة في الشرق الأوسط والمياه القريبة من بحر عُمان والمحيط الهندي، في إطار مهام الردع وحماية الممرات البحرية.

ويأتي هذا الإعلان في سياق إقليمي شديد الحساسية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية وتبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين طهران وواشنطن، ما يطرح تساؤلات حول تداعيات هذا التطور على أمن الملاحة والاستقرار في المنطقة.

