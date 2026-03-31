الحرس الثوري يُهدّد باستهداف شركات أمريكية

هدّد الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، باستهداف شركات تكنولوجيا أمريكية كبرى، على غرار آبل وغوغل وميتا وتيسلا، في حال “اغتيال” المزيد من القادة الإيرانيين.

و قال الحرس الثوري في بيان إنّه “اعتبارا من الساعة الثامنة مساء (16:30 بتوقيت غرينتش) من يوم الأربعاء الأوّل من أفريل، ينبغي على هذه الشركات أن تتوقّع تدمير الوحدات التابعة لها مقابل كلّ عملية اغتيال داخل إيران”.

و أشار البيان إلى قائمة تضم 18 شركة، قال إنّها “مُتورّطة” في عمليات الاغتيال، مضيفا “ننصح موظفي هذه المؤسّسات بمغادرة أماكن عملهم فورا حفاظا على حياتهم”.

