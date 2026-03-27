الحرس الثّوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل

أعلن الحرس الثّوري الإيراني اليوم الجمعة، أنّه نفّذ موجة جديدة من الضّربات بالصّواريخ والمسيّرات على أهداف عسكرية وطاقة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة ودول الخليج.

وذكر الحرس الثّوري في بيان نقلته وكالتا “فارس” و”إرنا” للأنباء، أن الضربات نفّذت بصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى و”مسيّرات مدمرة ومتجولة”، واستهدفت مواقع في فلسطين والإمارات وقطر والكويت والبحرين.

وأضاف البيان أنه تم استهداف منشأة صيانة لنظام باتريوت الأميركي للدفاع الجوي في البحرين.

