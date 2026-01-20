الحرس الوطني يحذر من الإنقطاعات المسجلة في الطرقات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعلم الإدارة العامة للحرس الوطني كافة مستعملي الطريق عن الإنقطاعات المسجلة في الطرقات التالية :

1/سيدي مدين -مجاز الباب :الطريق الوطنية رقم 05 قديم مستوى وادي الحمار مجاز الباب إنقطاع حركة المرور بسبب تراكم مياه الأمطار.

يمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطنية رقم 05 جديد.

2/بوزنة – فطناسة : الطريق المعبدة والغير مرقمة الرابطة بين منطقتي بوزنة وفطناسة معتمدية نفزة

انقطاع حركة المرور بسبب فيضان وادي بوزنة .

يمكن تحويل حركة المرور عبر طرقات فرعية محاذية.

3/مغراوة – منزل جميل : الطريق المعبدة والغير مرقمة مستوى منطقة مغراوة منزل جميل .

انقطاع حركة المرور بسبب تراكم مياه الأمطار.

يمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطنية رقم 08

4/المحجوبة – قلعة السنان : الطريق المعبدة والغير مرقمة مستوى قرية المحجوبة قلعة سنان .

انقطاع حركة المرور بسبب فيضان وادي سراط .

لا يمكن تحويل حركة المرور.

5/الناظور – دار الجمعية : الطريق المعبدة والغير مرقمة مستوى منطقة دار الجمعية .

إنقطاع حركة المرور بسبب فيضان وادي خريوع.

يمكن تحويل حركة المرور عبر طرقات فرعية.

فعلى السّادة مستعملي الطريق أخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السّرعة مع استعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيّد بقواعد السّير والجولان وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء وأماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة.

لأي استفسارات أو للإبلاغ عن حالات طارئة، يمكن الاتصال بمركز استمرار الشؤون المرورية بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية:

– 71 960 448

– 71 963 512

كما يمكن الاتصال جهوياً بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني 193.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



