Français
Anglais
العربية
مجتمع

الحرس الوطني يحذر من الإنقطاعات المسجلة في الطرقات

الحرس الوطني يحذر من الإنقطاعات المسجلة في الطرقات

تعلم الإدارة العامة للحرس الوطني كافة مستعملي الطريق عن الإنقطاعات المسجلة في الطرقات التالية :

1/سيدي مدين -مجاز الباب :الطريق الوطنية رقم 05 قديم مستوى وادي الحمار مجاز الباب إنقطاع حركة المرور بسبب تراكم مياه الأمطار.
يمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطنية رقم 05 جديد.

2/بوزنة – فطناسة : الطريق المعبدة والغير مرقمة الرابطة بين منطقتي بوزنة وفطناسة معتمدية نفزة
انقطاع حركة المرور بسبب فيضان وادي بوزنة .
يمكن تحويل حركة المرور عبر طرقات فرعية محاذية.

3/مغراوة – منزل جميل : الطريق المعبدة والغير مرقمة مستوى منطقة مغراوة منزل جميل .
انقطاع حركة المرور بسبب تراكم مياه الأمطار.
يمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطنية رقم 08

4/المحجوبة – قلعة السنان : الطريق المعبدة والغير مرقمة مستوى قرية المحجوبة قلعة سنان .
انقطاع حركة المرور بسبب فيضان وادي سراط .
لا يمكن تحويل حركة المرور.

5/الناظور – دار الجمعية : الطريق المعبدة والغير مرقمة مستوى منطقة دار الجمعية .
إنقطاع حركة المرور بسبب فيضان وادي خريوع.
يمكن تحويل حركة المرور عبر طرقات فرعية.

فعلى السّادة مستعملي الطريق أخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السّرعة مع استعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيّد بقواعد السّير والجولان وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء وأماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة.
لأي استفسارات أو للإبلاغ عن حالات طارئة، يمكن الاتصال بمركز استمرار الشؤون المرورية بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية:
– 71 960 448
– 71 963 512
كما يمكن الاتصال جهوياً بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني 193.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

441
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة

399
أخر الأخبار

باجة : تعليق الدروس بسبب الأحوال الجوية
372
الأخبار

باجة : إنقاذ شخص حاصرته المياه داخل سيارته
317
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
310
الأخبار

المنتخب الوطني لكرة اليد يشدّ الرحال إلى رواندا ويستهل مشواره القاري بمواجهة الكامرون
308
الأخبار

قطاع الصحة بصفاقس: مستشفى جهوي جديد يدخل حيّز الإعداد بقرار من وزارة الصحة [فيديو]
302
أخر الأخبار

صفاقس : ملتقى حول قانون المالية 2026 والفاتورة الإلكترونية [فيديو]
295
الأخبار

فخر الدين بن يوسف : “تونس فوق الجميع و من سيمثل المنتخب في المونديال يجب أن يكون على قدر المسؤولية” (فيديو)
282
الأخبار

الملك محمد السادس يهنئ أسود الأطلس ببلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا
269
الأخبار

أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه: تدخلات ميدانية وتحذير من تواصل التقلبات

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى