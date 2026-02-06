الحرف التونسية تتألّق في الهند: مشاركة مميّزة تُعزّز إشعاع تونس الثقافي والسياحي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار دعم حضور الصناعات التقليدية التونسية على الساحة الدولية، أدّى السيّد حمادي اللواتي، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية، مرفوقًا بالسيّد خالد مخلوف، كاهية مدير بإدارة التسويق بالديوان الوطني للصناعات التقليدية، زيارة إلى الأجنحة التونسية المشاركة في معرض Surajkund Mela الدولي للحرف اليدوية، المنعقد بالهند خلال الفترة الممتدة من 31 جانفي إلى 15 فيفري 2026.

وقد التقى القائم بالأعمال بالنيابة بالعارضين التونسيين المشاركين في هذا الحدث الدولي، تحت إشراف الديوان الوطني للصناعات التقليدية، حيث اطّلع على مختلف المنتوجات المعروضة التي تميّزت بالمزج المتقن بين الأصالة والتجديد، بما يعكس ثراء المخزون الحرفي التونسي وقدرته على مواكبة الأذواق العالمية.

وخلال هذا اللقاء، شدّد القائم بالأعمال بالنيابة على الأهمية الاستراتيجية لمشاركة تونس في هذا المعرض الدولي، لما تمثّله من فرصة للترويج لصورة تونس كوجهة سياحية وثقافية متميّزة، وإبراز الرصيد الحضاري الغني والمتنوّع للبلاد، من خلال التعريف بعناصر التراث الثقافي غير المادي التونسي.

