الحزام الأخضر يدخل حيّز التنفيذ: 64 ألف شجرة ومشاريع بيئية كبرى بعدة ولايات

أدّى حبيب عبيد، وزير وزارة البيئة، الأحد 18 جانفي 2026، زيارة ميدانية شملت أربع محطات بيئية وتنموية في إطار متابعة برنامج الحزام الأخضر واستصلاح المصبات القديمة.

وشملت الزيارة:

  • تشجير الطريق السيارة على مستوى محطة الجم من ولاية المهدية.

  • تشجير الطريق السيارة على مستوى بئر صالح والحنشة من ولاية صفاقس.

  • متابعة مشاريع التطهير وتهيئة المساحات الخضراء بمدينة منزل شاكر.

  • الوقوف على مشروع استصلاح المصب القديم بعقارب وتهيئة المحمية الطبيعية بالقنة.

وقد انطلق رسميًا برنامج التشجير بالطرقات السيارة، حيث تم اليوم غراسة 4000 شجرة على مستوى النقاط الكيلومترية 176 إلى 198، على أن تتواصل العملية خلال سنة 2026 بغراسة 60 ألف شتلة إضافية، في خطوة تهدف إلى تحسين المشهد البيئي والحد من الانعكاسات المناخية.

تعليقات

