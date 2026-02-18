الحطّ من عقوبة عبير موسي في قضية رفعتها ضدها هيئة الانتخابات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس باقرار إدانة رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي مع النزول بالعقاب البدني من 16 شهرا الى 6 أشهر.

و كانت محكمة التعقيب أصدرت قرارا بالنقض والاحالة بخصوص حكم استئنافي قضى بسجن رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي مدة ستّة عشر شهرا، بخصوص قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

و إثر قرار النقض تم ارجاع ملف القضية الى محكمة الاستئناف بتونس لاعادة النظر فيه بهيئة مغايرة للدائرة المطعون في حكمها.

و تولت الدائرة المتعهدة استنطاق عبير موسي حول ما نسب اليها من تهم قبل أن تقرر حجز ملف القضية للتصريح بالحكم اليوم الأربعاء حيث قضت بالنزول بالعقاب البدني من ستّة عشر شهرا الى ستّة أشهر سجنا.

