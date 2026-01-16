الحكم بالسجن في حق شقيقة ليلى الطرابلسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس 15 جانفي 2026 بالسجن 4 سنوات في حق جليلة الطرابلسي شقيقة ليلى بن علي و ذلك في قضية أتهمت فيها بتبييض الأموال و مخالفة قانون الصرف وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.

يذكر ان الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد قضت بسجن شقيقة ليلى بن علي جليلة الطرابلسي و زوجها و شخصين أجنبيين، مدة 6 سنوات مع إلزامهم بدفع خطايا مالية تتجاوز عشرين مليون دينار و ذلك في قضية تعلقت بصفقة عمومية تحصلت عليها شركة تجارية تُديرها شقيقة ليلى بن علي و زوجها تبين لاحقًا أنها أُبرمت بطرق غير قانونية.

