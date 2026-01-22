الحكم بالسجن 3 سنوات ونصف في حق مراد الزغيدي وبرهان بسيس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قضت مساء اليوم الخميس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالحكم بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف مع خطية مالية في حق الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس وفق ما أكده مصدر قضائي. وعلمت الرقمية أن الحكم جاء على خلفية القضية المتعلقة بالتهرب الضريبي.

وقد قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 5 جانفي الماضي ، رفض مطالب الإفراج عن الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، مع تأجيل محاكمتهما إلى جلسة 22 جانفي

