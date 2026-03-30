الحكم بسجن الناشط السياسي غسان بن خليفة

أعلن الناشط السياسي غسان بن خليفة صدور حكم قضائي يقضي بسجنه مدة عامين على معنى المرسوم 54.

و كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قررت فتح بحث تحقيقي ضد غسان بن خليفة و احالته على أنظار قاضي التحقيق من أجل تهم ذات صبغة ارهابية ومن اجل استعمال شبكات الاتصال بغاية نشر الأخبار الزائفة والتشهير.

و يجدر التذكير بأن الناشط السياسي غسان بن خليفة محال بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب.