الحكم بـ 12 سنة سجنا مع النّفاذ العاجل ضدّ نبيل وغازي القروي

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنّظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، حكما بالسجن مدة 12 سنة مع النفاذ العاجل في حق الأخوين نبيل وغازي القروي وذلك بخصوص قضية فساد مالي وإداري. كما قضت المحكمة بإصدار خطايا مالية في حقهما.

وكانت دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف قرّرت إحالة نبيل وغازي القروي، بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال والفساد المالي والإداري، مع إصدار بطاقتَيْ ايداع بالسجن في حقّهما.

