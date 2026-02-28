Français
الأخبار

الحكم على رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز ب24 سنة سجنا

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما بسجن رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب المخابز محمد بوعنان،(بحالة إيقاف) مدّة 24 سنة، سجنا وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

و أوضح المصدر ذاته أن هيئة المحكمة أصدرت أوّل أمس الخميس، حكما يقضي بسجن بوعنان إضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين مدة 13 سنة لكل واحد منهم من أجل المضاربة غير المشروعة في مادة مدعمة و فرض خطية مالية على كل متهم بقيمة مائة ألف دينار مع حرمانهم من ممارسة التجارة، و بإدانة شركة للمواد الغذائية في شخص ممثلها القانوني من أجل إخفاء مكاسب متأتية من المضاربة و تخطئتها بما قدره 1 مليون و 566 الف دينار.

كما قضت الدائرة بسجن محمد بوعنان مدة سبعة أعوام من أجل اعتياد غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني و الاجتماعي و تخطيته بخطية قدرها مليونين و 470 ألف دينار و تخطئة شركة للمواد الغذائية في شخص ممثلها القانوني بخطية قدرها 7 ملايين و 833 الف دينار و سجنه مدة أربعة أعوام من أجل الإثراء غير المشروع و تخطئته بخطية قدرها مليونين و 72 الف دينار.

