Français
Anglais
العربية
الأخبار

الحكم على رضا شرف الدين ب11 سنة سجنا (مصدر قضائي)

 أصدرت  الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، حكما يقضي بسجن رضا شرف الدين  11 عاما ولطفي شرف الدين 7 أعوام وأحمد البلي  10 اعوام من أجل جرائم غسيل الاموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والمتأتية من جرائم ديوانية وافتعال وضعيات قانونية غير حقيقية، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

كما قضت الدائرة، وفق ذات المصدر، بتخطئة المتهمين والشركات المحالة بخطايا تجاوزت 11 مليون دينار

ويذكر أن رضا شرف الدين رجل الأعمال ونائب سابق بالبرلمان موقوف منذ 2024 بسبب قضايا فساد مالي وإداري. 

وقد أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس في شهر نوفمبر الماضي ، قرارا يقضى بإقرار الحكم الابتدائي بسجنه مدة ثلاثة أعوام مع خطايا مالية بقيمة تناهز 72 مليون دينار من أجل تهم تتعلّق بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي للبلاد التونسية.

وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

253
أخر الأخبار

نقص كبير على مستوى اللحوم الحمراء… منور الصغير يقدّم استراتيجية اتحاد الفلاحة لإعادة بناء القطيع الوطني [فيديو]

238
الأخبار

تضرّر ما لا يقل عن 17 موقعاً أمريكياً في الشرق الأوسط خلال الحرب على إيران
221
تونس

كيف سيكون طقس اليوم الخميس؟
219
الأخبار

محمد علي النفطي: تونس جاهزة لكافة السيناريوهات في حال مزيد تطوّر الاوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط
219
الأخبار

عمادة المهندسين تقترح إصلاحا شاملا لقطاع زيت الزيتون: تشغيل، تعليب وتثمين
203
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : في كل الاحتمالات و مهما طالت و كانت نتائج الحرب المجنونة بين إيران و الجانب الصهيو أمريكي فلا أحد رابح
202
الأخبار

الكشف عن موعد عودة مبابي من الإصابة
199
اقتصاد وأعمال

إغلاق مضيق هرمز: صدمة كبرى في سوق الغاز العالمي
193
أخر الأخبار

مشاكل الخصوبة لدى الرجال.. طبيب يكشف أبرز الأسباب والعوامل الخفية [فيديو]
192
أخر الأخبار

بداية من الثانية ظهرا: صرف حوالات أصحاب البطاقة الاجتماعية عبر الـDAB

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى