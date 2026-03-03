Français
الحكم على مروان المبروك بـ 14 سنة سجنا

قضت الدّائرة الجنائية المختصّة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاثنين، بسجن رجل الأعمال مروان المبروك 14 عاما، وذلك في قضية تعلقت بـ “غسيل أموال”، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء .

و أفاد المصدر ذاته، بأنّ الدائرة أصدرت حكما بسجن مروان المبروك مدّة ستة أعوام من أجل جريمة استيلاء عضو بشركة تساهم الدّولة في رأس مالها مباشرة على أموال عمومية وتحويلها بأي كيفية كانت، وتخطئته بمبلغ مائة مليون دينار.
وأضاف أنّ الدّائرة قضت بسجنه مدّة خمسة أعوام من أجل جريمة غسل الأموال باستغلال التّسهيلات التّي خولتها خصائص الوظيف والنّشاط المهني والاجتماعي، وتخطئته بخطية أولى قدرها مائة ألف دينار وخطية ثانية تقوم مقام المصادرة قدرها مائة مليون دينار، وسجنه مدّة ثلاثة أعوام من أجل جريمة المشاركة في استغلال مدير أو مستخدم أو عضو بشركة تساهم الدّولة في رأسمالها صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره و الاضرار بالادارة.

