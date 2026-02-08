الحمامات: اختتام فعاليات الدورة 12 لمهرجان القوارص

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أختتمت اليوم الأحد 8 فيفري 2026 فعاليات الدورة الثانية عشرة لمهرجان القوارص بالحمامات، الذي نظمته جمعية التربية البيئية بالمدينة بالتعاون مع بلدية الحمامات والمندوبية الجهوية للسياحة والمندوبية الجهوية للثقافة.

وقد امتدت فعاليات المهرجان على يومين، 7 و8 فيفري وشهدت تنظيمًا يهدف إلى التعريف بموارد منطقة القوارص وتثمين منتجاتها المحلية، مع توفير نقاط لبيع القوارص للزوار.

وقد لاقى المهرجان إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزوار القادمين من مختلف ولايات الجمهورية، إضافة إلى حضور السياح، ما أكسب الحدث طابعًا ثقافيًا وسياحيًا مميزًا.

ويعكس هذا النجاح الدور الكبير الذي تلعبه مثل هذه المبادرات في تعزيز السياحة المحلية وتسليط الضوء على المنتوجات التقليدية للجهة.

