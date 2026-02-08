Français
Anglais
العربية
مجتمع

الحمامات: اختتام فعاليات الدورة 12 لمهرجان القوارص

الحمامات: اختتام فعاليات الدورة 12 لمهرجان القوارص

أختتمت اليوم الأحد 8 فيفري 2026 فعاليات الدورة الثانية عشرة لمهرجان القوارص بالحمامات، الذي نظمته جمعية التربية البيئية بالمدينة بالتعاون مع بلدية الحمامات والمندوبية الجهوية للسياحة والمندوبية الجهوية للثقافة.

وقد امتدت فعاليات المهرجان على يومين، 7 و8 فيفري وشهدت تنظيمًا يهدف إلى التعريف بموارد منطقة القوارص وتثمين منتجاتها المحلية، مع توفير نقاط لبيع القوارص للزوار.

وقد لاقى المهرجان إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزوار القادمين من مختلف ولايات الجمهورية، إضافة إلى حضور السياح، ما أكسب الحدث طابعًا ثقافيًا وسياحيًا مميزًا.

ويعكس هذا النجاح الدور الكبير الذي تلعبه مثل هذه المبادرات في تعزيز السياحة المحلية وتسليط الضوء على المنتوجات التقليدية للجهة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

488
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يواصل دعم الأسر الفاقدة للسند و يوزع مساعدات عينية بمعتمدية عمدون

385
أخر الأخبار

باجة : اليوم الثاني تواصل عمليات التمشيط بشاطئ كاب نيقرو للبحث عن طفل مفقود
346
الأخبار

وُصول 134 حافلة جديدة من الصين إلى ميناء حلق الوادي
304
الأخبار

الاثنين المقبل : مناقشة مقترح قانون حول اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية
303
أخر الأخبار

صفاقس: ندوة حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية بالجهة: الواقع والآفاق [فيديو]
293
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : الارتفاع الجنوني في اللحوم و الغلال و الخضر و التهافت على الكماليات أكبر مؤشرات على عدم وجود أزمة مالية و انكماش اقتصادي كما يروج…
273
اقتصاد وأعمال

ترمب يرفع رسوم بـ25% عن الهند مقابل وقف استيراد النفط الروسي
263
الأخبار

المهدية : انقطاع التيار الكهربائي بعدة مناطق غدا
248
أخر الأخبار

الصحفي الهاشمي نويرة في ذمّة الله
248
الأخبار

الولايات المتحدة الامريكية تطالب مواطنيها بمغادرة إيران

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى