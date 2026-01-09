Français
الحمامات تحتضن القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني نهاية مارس 2026

تستعد مدينة الحمامات لاحتضان القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، التي ستُعقد من 30 مارس إلى 01 أفريل 2026، تحت شعار «ذكاء، أمن، قارة متصلة»، في موعد قاري يسلّط الضوء على رهانات التحول الرقمي في إفريقيا.

وتهدف هذه القمة إلى دعم مسارات التحول الرقمي الحكومي، وتعزيز الأمن السيبراني وبناء الثقة الرقمية، إلى جانب إبراز دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات العمومية. كما تسعى إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرقمية الذكية وتعزيز السيادة الرقمية للدول الإفريقية في ظل التحديات التكنولوجية المتسارعة.

ومن المنتظر أن تجمع القمة ممثلين عن الحكومات وصنّاع القرار، إلى جانب خبراء وأكاديميين من مختلف بلدان القارة، في فضاء حواري واستراتيجي لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون وبناء سياسات رقمية آمنة ومستدامة تخدم التنمية في إفريقيا.

المصدر: وات
