الحماية المدنية: أكثر من 6200 خدمة وقائية خلال أكتوبر الماضي

كشف المتحدث باسم الحماية المدنية، عبر صفحته الرسمية على منصة “فايسبوك”، أن وحدات الحماية المدنية قدّمت خلال شهر أكتوبر المنقضي ما مجموعه 6205 خدمات وقائية في مختلف أنحاء البلاد.

وبحسب المعطيات المنشورة، قامت الوحدات بـ 107 زيارات استطلاعية، إضافة إلى 2317 زيارة وقائية ميدانية. كما نفّذت الأعوان 213 عملية بيضاء إلى جانب 412 مهمة حراسة وقائية في مواقع متعددة.

وفي ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والفنية، تم إصدار 1304 شهادات وقائية، فضلاً عن 1074 شهادة ومخطط نجدة وإنقاذ. كما شملت نشاطات الشهر دراسة 724 مشروعاً جديداً بهدف التأكد من احترام شروط السلامة.

