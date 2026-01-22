Français
الأخبار

الحماية المدنية: إجلاء 137 مواطنا من منازلهم وتنفيذ 941 عملية شفط للمياه

الحماية المدنية: إجلاء 137 مواطنا من منازلهم وتنفيذ 941 عملية شفط للمياه

تمكّنت وحدات الحماية المدنية منذ بداية التّقلبات الجوية يوم الإثنين 19 جانفي 2026 وإلى غاية السّاعة السّادسة من صباح اليوم الخميس 22 جانفي، من إنقاذ 303 مواطنين من داخل سياراتهم التي حاصرتها المياه، في ما تمّ تسجيل وفاة 5 مواطنين، 4 منهم بالمكنين في ولاية المنستير وحالة وفاة بمنزل تميم فيولاية نابل، وفق ما أعلنه مدير إدارة العمليات بالدّيوان الوطني للحماية المدنية العميد صالح القربي.

وأضاف القربي خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية بجبل جلود، أن أعوان الحماية تمكنوا من إجلاء 137 مواطنا من منازلهم التي غمرتها المياه، لدى أجوارهم أو أقاربهم أو بمراكز إيواء ظرفية، كما تمكنوا من مساعدة 433 مواطنا على عبور التجمعات المائية وإزاحة 282 وسيلة نقل معطبة من الطرقات العامة ومن القيام ـ941 عملية ضخ مياه من التجمعات السكنية والتجارية والصناعية.

وأفاد القربي أن تزامن هطول الأمطار بعدة ولايات في نفس الوقت ونزولها بوتيرة لم تشهدها البلاد منذ نصف قرن (تجاوزت 200 ملم وشملت 11 ولاية)، قلّص من فاعلية الأعوان نظرا لتوزعهم على مساحة جغرافية واسعة، معتبرا أن استمرار الأمطار أثناء بداية التدخل الميداني لأعوان الحماية أثر سلبا على سرعة التدخل.

وأضاف أن الطبيعة العمرانية لبعض الأحياء الواقعة في مناطق منخفضة وبها بناءات فوضوية أعاق السيلان الطبيعي لمياه الأمطار، الأمر الذي تعذّر معه ضخ المياه نحو منافذ فعالة لتصريفها.

ولفت العميد الانتباه إلى التواتر الكبير لطلبات النجدة في وقت وجيز على رقم الطوارئ 198، مشيرا إلى أن الديوان سيقوم برقمنة منظومة التصرف في طلبات الطوارئ ممّا سيمكن من استقبال عدد كبير من الطلبات في نفس الوقت.

وأوضح أنّ الدّيوان قام منذ يوم الإثنين بتفعيل مخطط تعزيز الوحدات الجهوية الذي مكّن من توفير 12 شاحنة نقل و39 مضخة متوسطة و3 مضخات كبيرة لفائدة ولاية نابل و6 شاحنات و 25 مضخة متوسطة و3 مضخات كبيرة لفائدة تونس الكبرى تم جلبها من الوحدات غير المهددة بالتقلبات الجوية (قفصة، القصرين، سيدي بوزيد…).

وأكّد القربي أنّ الوضع الجوي سيشهد حسنا ملحوظا اليوم وغدا، مشيرا إلى أن الوضع عاد إلى شكله الطبيعي في الضاحية الجنوبية بتونس الكبرى في المقابل هناك عمليات جارية في الضاحية الشمالية بجهة المرسى والكرم وقمرت والزوايدية وسكرة ودار فضال.

