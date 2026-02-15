Français
Anglais
العربية
مجتمع

الحماية المدنية بجندوبة : انقطاع طريق بوادي الرغاي بسبب ارتفاع منسوب المياه

الحماية المدنية بجندوبة : انقطاع طريق بوادي الرغاي بسبب ارتفاع منسوب المياه

أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة أنّه نتيجة تهاطل كميات هامة من الأمطار خلال الساعات الأخيرة، وما انجرّ عنها من ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه، تم تسجيل انقطاع الطريق غير المرقّم على مستوى وادي الرغاي، وهو المسلك الذي يربط بين منطقتي وادي مليز والدخايلية، مما تسبب في تعطّل حركة المرور بالمنطقة.

وأوضحت الحماية المدنية أنّ هذا الانقطاع يعود إلى فيضان مجرى الوادي وغمر المياه لجزء من الطريق، وهو ما يشكّل خطراً على مستعملي الطريق، خاصة في ظل تواصل التقلبات الجوية.

وحرصاً على سلامة المواطنين، دعت الإدارة الجهوية مستعملي الطريق إلى اعتماد طريق شمتو عبر الطريق الجهوية رقم 59 كحلّ بديل للتنقّل إلى حين انحسار المياه وعودة الوضع إلى طبيعته، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة واحترام إشارات السلامة المرورية.

كما شدّدت الحماية المدنية على أهمية متابعة مستجدات الوضع الجوي، وتجنّب المجازفة بعبور الأودية أو الطرقات التي تغمرها المياه، داعية المواطنين إلى التواصل مع السلطات المحلية أو الاتصال بالحماية المدنية عند الاقتضاء.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

267
الأخبار

باجة : 05 حافلات جديدة تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل [فيديو]

261
أخر الأخبار

وزيرة العدل تشرف على تدشين المحكمة الابتدائية بجربة
244
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تضبط إجراءات و طرق تطبيق “التصريح بالوجود” عن بُعد للشركات و تكليف السجل الوطني للمؤسسات بإدارة منصة إلكترونية في الغرض
236
الأخبار

فوز قائمة وليد بن محمد بانتخابات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
233
أخر الأخبار

الهند: صفقة لشراء 114 طائرة «رافال»… وسافران تعلن استعدادها لافتتاح مصنع محلي
228
الأخبار

المنستير : تحذيرات من اضطراب البحر و رياح قوية تدعو البحارة إلى توخي الحذر
223
الأخبار

وزير التجهيز يوصي بالتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة إلى مستحقيها في أقرب الآجال
217
أخر الأخبار

ديزلغيت: إحالة فولكسفاغن إلى المحكمة الجنحية في باريس بتهمة الغشّ!
217
الأخبار

طقس الليلة: أمطار رعدية ورياح قوية وبحر شديد الاضطراب
215
الأخبار

تقدّم إنجاز مشاريع التحوّل الرّقمي للإدارة محور مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى