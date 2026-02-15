الحماية المدنية بجندوبة : انقطاع طريق بوادي الرغاي بسبب ارتفاع منسوب المياه

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة أنّه نتيجة تهاطل كميات هامة من الأمطار خلال الساعات الأخيرة، وما انجرّ عنها من ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه، تم تسجيل انقطاع الطريق غير المرقّم على مستوى وادي الرغاي، وهو المسلك الذي يربط بين منطقتي وادي مليز والدخايلية، مما تسبب في تعطّل حركة المرور بالمنطقة.

وأوضحت الحماية المدنية أنّ هذا الانقطاع يعود إلى فيضان مجرى الوادي وغمر المياه لجزء من الطريق، وهو ما يشكّل خطراً على مستعملي الطريق، خاصة في ظل تواصل التقلبات الجوية.

وحرصاً على سلامة المواطنين، دعت الإدارة الجهوية مستعملي الطريق إلى اعتماد طريق شمتو عبر الطريق الجهوية رقم 59 كحلّ بديل للتنقّل إلى حين انحسار المياه وعودة الوضع إلى طبيعته، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة واحترام إشارات السلامة المرورية.

كما شدّدت الحماية المدنية على أهمية متابعة مستجدات الوضع الجوي، وتجنّب المجازفة بعبور الأودية أو الطرقات التي تغمرها المياه، داعية المواطنين إلى التواصل مع السلطات المحلية أو الاتصال بالحماية المدنية عند الاقتضاء.

