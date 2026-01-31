الحماية المدنية بجندوبة تدعو المواطنين إلى الحذر بسبب سوء الأحوال الجوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة، في بلاغ لها صباح اليوم السبت 31 جانفي 2026، إنذارًا من درجة عالية، تبعًا لبلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي، حذّرت فيه من تقلبات جوية حادة ستشهدها مناطق الشمال الغربي، وخاصة ولاية جندوبة، إلى غاية يوم الأحد 1 فيفري 2026.

و أفاد البلاغ أنّ الوضع الجوي سيتميّز بهبوب رياح قوية إلى قوية جدًا، قد تصل سرعتها إلى حدود 110 كلم في الساعة، خاصة بكل من طبرقة وعين دراهم وبلطة بوعوان، وذلك بداية من مساء اليوم وإلى غاية الساعة الخامسة صباحًا.

كما يُنتظر نزول أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية بكامل معتمديات الولاية، على أن تكون غزيرة جدًا بداية من الساعة الثامنة مساءً إلى حدود الساعة الرابعة صباحًا من يوم الأحد، وقد تصل كمياتها إلى نحو 60 مم، وهو ما قد يؤدي إلى تراكم المياه وتشكّل السيول بعدد من المناطق.

و دعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، وأخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة، وتجنّب المجازفة، خاصة بمناطق تجمع المياه والأودية، مع متابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

