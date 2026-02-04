Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

الحماية المدنية بجندوبة تعلن فتح طريقين غير مرقّمين بعد تراجع منسوب المياه

أعلنت الحماية المدنية بجندوبة، اليوم، عن إعادة فتح طريقين غير مرقّمين بولاية جندوبة، وذلك إثر تراجع منسوب المياه ومعاينة سلامة حركة المرور بهما.

ويهمّ هذا الإجراء الطريق غير المرقّم على مستوى وادي بجر، الرابط بين مدينة جندوبة ومنطقة الطواهرية، إضافة إلى الطريق غير المرقّم على مستوى وادي الرغاي الذي يربط بين وادي مليز ومنطقة الدخايلية.

وأكدت الحماية المدنية أنّ الطريقين أصبحا قابلين للاستعمال، مع الدعوة إلى توخّي الحذر أثناء السياقة واحترام قواعد السلامة المرورية، خاصة في ظل التقلبات الجوية الأخيرة.

كما دعت المواطنين إلى متابعة مستجدات الوضع الجوي بصفة متواصلة، والتواصل مع السلطات المحلية عند الحاجة، حرصًا على سلامتهم وتفادي أي مخاطر محتملة.

