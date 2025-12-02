الحماية المدنية تسجّل أكثر من 600 تدخّل في يوم واحد بينها عشرات عمليات النجدة على الطرقات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، أن وحداتها نفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 143 تدخلاً خاصًا بالنجدة والإسعاف على الطرقات، وذلك وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسمها عبر صفحته على منصة “فايسبوك”.

وبحسب المعطيات المنشورة، بلغ إجمالي تدخلات أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية، ما بين السادسة من صباح 1 ديسمبر 2025 والسادسة من صباح 2 ديسمبر 2025، نحو 605 عمليات. وشملت هذه التدخلات 44 مهمة لإخماد الحرائق، و143 تدخلاً على مستوى حوادث الطرقات، إضافة إلى 413 عملية أخرى لا تتعلق بحوادث المرور.

