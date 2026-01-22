الحماية المدنية تقيّم الوضع العام بالبلاد إثر التقلبات المناخية الأخيرة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعقد الإدارة العامة للحماية المدنية صباح اليوم الخميس 22 جانفي 2026 ندوة صحفية خصصتها لتسليط الضوء على الوضع العام بالبلاد التونسية، وذلك على إثر التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات.

وتهدف هذه الندوة إلى تقديم عرض مفصل حول مختلف التأثيرات الناجمة عن الأحوال الجوية، مع الكشف عن حصيلة التدخلات التي قامت بها وحدات الحماية المدنية في عدد من الجهات، في إطار مجهوداتها المتواصلة لحماية الأرواح والممتلكات والحد من الأضرار.

كما سيتم خلال الندوة التطرق إلى جاهزية الفرق الميدانية، ونسق التدخلات المسجلة

