Français
Anglais
العربية
مجتمع

الحماية المدنية تقيّم الوضع العام بالبلاد إثر التقلبات المناخية الأخيرة

الحماية المدنية تعقد ندوة صحفية لتقييم الوضع العام بالبلاد إثر التقلبات المناخية الأخيرة

تعقد الإدارة العامة للحماية المدنية صباح اليوم الخميس 22 جانفي 2026 ندوة صحفية خصصتها لتسليط الضوء على الوضع العام بالبلاد التونسية، وذلك على إثر التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات.

وتهدف هذه الندوة إلى تقديم عرض مفصل حول مختلف التأثيرات الناجمة عن الأحوال الجوية، مع الكشف عن حصيلة التدخلات التي قامت بها وحدات الحماية المدنية في عدد من الجهات، في إطار مجهوداتها المتواصلة لحماية الأرواح والممتلكات والحد من الأضرار.

كما سيتم خلال الندوة التطرق إلى جاهزية الفرق الميدانية، ونسق التدخلات المسجلة

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

512
أخر الأخبار

استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية في ولاية باجة غدًا

342
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل لمعاينة أضرار الأمطار
326
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين
322
الأخبار

بنزرت :  أمطار غزيرة و فيضانات و إجلاء عديد المواطنين [فيديو]
314
الأخبار

بتعليمات من رئيس الجمهورية : وحدات الجيش الوطني تنفذ تدخلات لفائدة المواطنين بعد هطول أمطار غزيرة
291
الأخبار

المدرب نبيل الكوكي يتكفل بتنقل فريق الأولمبي الباجي وهذه أبرز الغيابات في مباراة قابس
286
الأخبار

كارثة في بنزرت: السيول تجرف 79 رأسا من الأغنام والماعز 
275
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى مدينة الحمامات
268
أخر الأخبار

تونس: متى تعود الأحوال الجوية إلى الاستقرار؟
266
الأخبار

إقرار برنامج متكامل للإحاطة بالعائلات المتضررة جراء التقلبات المناخية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى