الحماية المدنية: 425 تدخلًا خلال يوم واحد وحوادث الطرقات تتصدر البلاغات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّلت وحدات الحماية المدنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نشاطًا مكثفًا، حيث نفّذت 425 تدخلًا متنوعًا في مختلف مناطق البلاد، وفق معطيات رسمية صادرة اليوم الاثنين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية أن هذه التدخلات تمت خلال الفترة الممتدة من الساعة السادسة صباحًا من يوم أمس إلى الساعة السادسة صباحًا من اليوم، وشملت بالخصوص 133 تدخلًا لنجدة وإسعاف مصابي حوادث المرور على الطرقات.

وأضاف المصدر ذاته أن بقية التدخلات توزعت أساسًا بين 261 عملية إسعاف خارج حوادث السير، إلى جانب 24 تدخلًا لإطفاء حرائق بمناطق متفرقة، ما يعكس تنوع المهام اليومية التي تضطلع بها وحدات الحماية المدنية.

وتؤكد هذه الأرقام، وفق المتحدث الرسمي، الجاهزية المستمرة لأعوان الحماية المدنية واستعدادهم للتدخل السريع في مختلف الحالات الطارئة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بقواعد السلامة والحيطة للحد من الحوادث.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



