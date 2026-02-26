Français
الأخبار

الحماية المدنية: 471 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

نفّذت وحدات الحماية المدنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 471 تدخلا، من بينها 269 عملية إسعاف في غير حوادث المرور، وفق ما نشر، اليوم الخميس على الصّفحة الرّسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على منصة “فيسبوك”.

كما تدخّلت وحدات الحماية، خلال الفترة الممتدّة من السّاعة السّادسة من صباح أمس الاربعاء إلى غاية السّاعة السّادسة من صباح اليوم الخميس، لإطفاء 49 حريقا، وقامت بـ 150 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات ، إضافة إلى 3 تدخلات في مجالات متنوعة.

