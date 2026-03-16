الحماية المدنيّة: 280 تدخّلا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

قامت وحدات الحماية المدنية خلال الـ24 الماضية، بـ280 تدخلا، من بينها 158 عملية اسعاف في غير حوادث المرور، وفق ما نشره المتحدّث باسم الحماية المدنية، اليوم الاثنين على الصفحة الرسمية بالفيسبوك.

كما تدخلت وحدات الحماية، خلال الفترة الممتدة من الساعة السّادسة من صباح أمس الاحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين، لإطفاء 21 حريقا، وقامت بـ 91 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات، إضافة إلى 10 تدخلات في مجالات متنوعة.

