الحماية المدنيّة: 598 تدخلاً خلال الـ24 ساعة الفارطة

قامت وحدات الحماية المدنية خلال الــ 24 ساعة الفارطة (من الساعة السادسة من صباح أمس الثّلاثاء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء) بـ 598 تدخلا، بينها 130 تدخّلا للنّجدة والإسعاف بالطّرقات.

كما قامت وحدات الحماية المدنيّة بـ23 تدخّلا لإطفاء الحرائق و437 تدخّلا للإسعاف في غير حوادث المرور وثمانية تدخّلات في مجالات مختلفة.

من جانبه، أفاد المرصد الوطني لحماية المرور بوقوع 10 حوادث يوم الاثنين 26 جانفي الحالي، خلّفت أربعة قتلى و15 جريحا. وأشار المرصد إلى أنه من أول السنة الحالية إلى غاية يوم الاثنين 26 جانفي 2026، سجل عدد قتلى حوادث المرور انخفاضا بنسبة 6.17 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.

