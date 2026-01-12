Français
أخر الأخبار

الحنشة على موعد مع التنمية : مشاريع تحققت وأخرى سترى النور قريبًا (فيديو)

كشف النائب عن دائرة الحنشة من ولاية صفاقس، عصام شوشان، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” عن جملة من المشاريع والإنجازات التي قال إنها تحققت بالجهة، على رأسها إحداث فرع للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) وفرع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، إلى جانب إطلاق تسمية للمستشفى المحلي.

وأوضح شوشان أنه تم ترميم نحو 7 مدارس ابتدائية على أن تتواصل الأشغال لاستكمال ترميم جميع المدارس الابتدائية بالمنطقة.

وأضاف أن الجهة تستعد لافتتاح معهد جديد يحمل اسم الشهيد خير الدين اللافي، مرجّحاً أن يرى المشروع النور قريباً بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالوضعية العقارية للأرض. وأكد أن هذا المعهد سيساهم في فك العزلة عن حوالي 5 عمادات.

وفي القطاع الصحي، أفاد النائب بأنه ابتداءً من سنة 2026 سيتم تدعيم القسم الداخلي بالمستشفى المحلي بنحو 6 أطباء وتم كذلك إعادة هيكلة 3 مستوصفات، في انتظار استكمال إعادة تهيئة بقية المستوصفات،

أما على المستوى الاستثماري، فقد أكد شوشان أن مكتب دراسات تسلّم مشروع المنطقة الصناعية بدخان، ومن المنتظر أن يكون جاهزاً موفى 2027. وبخصوص مشروع توسعة المنطقة الصناعية بالحنشة، أوضح أنه بلغ مراحله الأخيرة، ومن المنتظر أن تُستكمل أشغاله في غضون شهرين.

وفي السياق الاجتماعي، أشار شوشان إلى أنه يجري الإعداد لفتح فروع بالحنشة لكل من الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، موضحاً أن مستشارين لوزير الشؤون الاجتماعية أدّوا خلال الأسبوع الفارط زيارة ميدانية لمعاينة المحلات المخصصة لهذه الفروع، معرباً عن أمله في أن يتم افتتاحها في أقرب الآجال.

تعليقات

